NBA》畢斯利砍28分 公鹿攻陷馬刺主場

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天作客馬刺主場，進行本季第二次交手，靠著替補上場的畢斯利（Michael Beasley）在下半場屢屢拿分，在最後關頭逆轉6分劣勢，終場以109：107力克馬刺，報了上次在主場被逆轉的一箭之仇。

公鹿主將亞德托昆波（Giannis Antetokoumpo）在這場比賽抱病上場，沒有得分。馬刺在這場比賽少了因腸胃炎不克上場的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge），改由李伊（David Lee）搭配加索（Pau Gasol）先發，上半場靠著雷納德（Kawhi Leonard）火燙的手感一度領先達13分。

畢斯利在第3節獨得10分，幫助公鹿將差距縮小到6分差距。末節最後5分鐘，雷納德完成三分打後，馬刺還領先6分。公鹿這時把握馬刺失誤機會迎頭趕上，畢斯利討到犯規2罰全進後反倒以105：101領先馬刺4分。馬刺靠著貝坦斯（Davis Bertans）與格林（Danny Green）的三分球要回領先，但公鹿布洛格登（Malcolm Brogdon）也砍進三分球。

馬刺之後2次投籃不進，只能採犯規戰術，布洛格登2罰中1，公鹿領先2分，留給馬刺6.7秒。最後一擊馬刺連續傳球後，找到三分線外的老將吉諾比利（Manu Ginobili），但吉諾比利的三分球投偏打中籃板側緣，馬刺以2分落敗。

畢斯利幫助公鹿擊敗馬刺。（USA Today）