MLB》史上最棒5張上億鉅約 第一名CP值破表

〔體育中心／綜合報導〕近年來大聯盟薪資高漲，上億美金的鉅約早已不稀奇，也讓「薪水小偷」一詞誕生，不過並非所有球星簽下大約就不辦事，美媒就曾選出5張最成功的上億美金合約。

5.貝爾川（2005-11），大都會

貝爾川（Carlos Beltran）2004年跟大都會簽7年1.19億合約，2011年被交易前的6.5個球季，貝爾川有5季入選明星賽，更在2006年打出生涯年，獲選年度MVP票選第4，合約期間的勝利貢獻值（WAR）是「32.3」，一勝平均只要370萬。

貝爾川。（路透）

4.波西（2013-21），巨人

波西（Buster Posey）2013年簽8年1.67億延長合約，雖然合約才走完一半，但前4年都完成MVP票選前20名，穩定的表現幫助巨人又在2014年奪冠，締造偶數年奇蹟，去年更奪首座捕手金手套，目前平均每勝只要271萬。

波西。（法新社）

3.卡布雷拉（2008-15），老虎

卡布雷拉（Miguel Cabrera）2008年簽8年1億5230萬合約，平均每年繳出34轟，攻擊指數0.980，更在2012-13年連霸年度MVP，還率領老虎在2011-14年連續拿下美聯中區龍頭，在2014年續約延長合約前，第一份合約非常划算。

卡布雷拉。（法新社）

2.A-Rod（2001-10），遊騎兵

雖然A-Rod生涯後期相當狼狽，但他生涯第一張10年合約非常成功，在2001-10年期間轟出全聯盟最多的全壘打，合約總計為球隊打進56.4個勝利貢獻值，平均每勝只要花費310萬。

A-Rod。（法新社）

1.普侯斯（2004-11），紅雀

普侯斯（Albert Pujols）2004年與紅雀簽8年1.16億合約，不僅是簽的最棒的上億合約，更可能是史上最棒長約，普侯斯在這段期間每年都入選年度MVP票選前9，奪下3座年度MVP，平均每年41轟118打點，幫紅雀打進2座冠軍，總計為球隊打進65.7個勝利貢獻值，每勝竟然只要180萬。

普侯斯是紅雀隊史最偉大的打者之一。（美聯社）