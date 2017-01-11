NBA》柯瑞哭哭！要不到犯規又遭「顏扣」撞飛（影音）
2017/01/11 12:34
〔體育中心／綜合報導〕熱火今日造訪勇士主場，本季飽受傷兵困擾、幾經變陣的熱火球員打出韌性，日前傷癒歸隊的搖擺人強森（James Johnson）更是用一記生猛的扣籃，讓勇士全票MVP「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）成海報背景，既拿不到進攻犯規、又遭彈飛。
首節剩下2秒的最後一次進攻，持球的強森迅速推進前場，從隊友製造的空檔中找到機會鑽入禁區，油漆區內的柯瑞企圖讓裁判注意、演變成進攻犯規，但隨後卻上演一次精彩的飛扣，讓強森完成讀秒前的進攻。
相關新聞
- NBA》哈登連2場40分大三元滅蜂 歷史僅4人達標
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝
- NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢
- NBA》陪伴媽媽 羅斯自爆神秘消失原因
推薦新聞
-
NBA》魏少大爆料 曾展現誠意挽留杜蘭特2017/01/11 12:41
-
NBA》柯瑞哭哭！要不到犯規又遭「顏扣」撞飛（影音）2017/01/11 12:34
-
MLB》史上最棒5張上億鉅約 第一名CP值破表2017/01/11 12:18
-
NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢2017/01/11 11:27
-
中職》彈力球紀錄有多扯？ 美國146年來沒見過2017/01/11 10:37