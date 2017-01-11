NBA》柯瑞哭哭！要不到犯規又遭「顏扣」撞飛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今日造訪勇士主場，本季飽受傷兵困擾、幾經變陣的熱火球員打出韌性，日前傷癒歸隊的搖擺人強森（James Johnson）更是用一記生猛的扣籃，讓勇士全票MVP「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）成海報背景，既拿不到進攻犯規、又遭彈飛。

首節剩下2秒的最後一次進攻，持球的強森迅速推進前場，從隊友製造的空檔中找到機會鑽入禁區，油漆區內的柯瑞企圖讓裁判注意、演變成進攻犯規，但隨後卻上演一次精彩的飛扣，讓強森完成讀秒前的進攻。