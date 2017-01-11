NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息

柯爾（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年是柯爾（Steve Kerr）執教勇士的第三年，在累積了一些執教經驗後，柯爾最近試圖擬定核心球員輪休的日子。

在與熱火的賽前採訪時，柯爾對於輪休表示了看法，「我以為我很聰明，但我太天真了，我無法預測有誰會需要休息。」

而在今天與熱火的比賽，K.湯普森（Klay Thompson）因為生病而並未上場，這也是柯爾本季首次讓主力球員輪休。

而在全明星賽開打前，會有一段時間球員較沒有動力打球，柯爾表示，在那段期間會毫不猶豫的讓有需要的球員輪休。「不要問我會在哪天輪休，我無法預測，但只要有球員感到精疲力盡了，我會讓他休息。」