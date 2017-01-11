NBA》魏少大爆料 曾展現誠意挽留杜蘭特
2017/01/11 12:41
〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）去年帶槍投靠勇士，與昔日兄弟魏斯布魯克（Russell Westbrook）成對手，魏少最近接受《ESPN》雜誌專訪透露，其實去年曾展現誠意挽留杜蘭特，無奈最後2人還是分道揚鑣。
魏斯布魯克表示，去年夏天他曾與隊友柯利森（Nick Collison）與助教艾維（Royal Ivey）相約杜蘭特吃飯，盼能讓他回心轉意，魏少為挽回杜蘭特，甚至問他：「要我怎麼改變，你才願意留下來？」
當天用餐過後，雷霆一行人相當樂觀，甚至認為有把握讓杜蘭特留在雷霆打拚，但最後杜蘭特仍做出重大決定，與勇士簽約組成4巨頭。
杜蘭特加盟後勇士戰績一飛沖天。（美聯社）
魏斯布魯克（美聯社）
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