NBA》魏少大爆料 曾展現誠意挽留杜蘭特

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）去年帶槍投靠勇士，與昔日兄弟魏斯布魯克（Russell Westbrook）成對手，魏少最近接受《ESPN》雜誌專訪透露，其實去年曾展現誠意挽留杜蘭特，無奈最後2人還是分道揚鑣。

魏斯布魯克表示，去年夏天他曾與隊友柯利森（Nick Collison）與助教艾維（Royal Ivey）相約杜蘭特吃飯，盼能讓他回心轉意，魏少為挽回杜蘭特，甚至問他：「要我怎麼改變，你才願意留下來？」

當天用餐過後，雷霆一行人相當樂觀，甚至認為有把握讓杜蘭特留在雷霆打拚，但最後杜蘭特仍做出重大決定，與勇士簽約組成4巨頭。

杜蘭特加盟後勇士戰績一飛沖天。（美聯社）

魏斯布魯克（美聯社）