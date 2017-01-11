高爾夫》伍茲太瘋狂 麥可羅伊不想像他活得這麼累

麥可羅伊。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕曾數度衝上世界第一的北愛爾蘭高爾夫球好手麥克羅伊（Rory McIlroy），近日訪談時主動表示，自己跟前球王伍茲（Tiger Woods）不是同類型的人，還爆料伍茲常常半夜不睡覺傳簡訊，讓他和未婚妻有點受不了。

麥克羅伊和伍茲因為同屬一個運動品牌贊助商，近年互動頻繁，不過麥克羅伊透露，自從他在佛羅里達親眼見證伍茲的作息後，就在心理暗許：「我沒辦法像他這樣生活。」因為伍茲滿滿的公關行程，就連想跟好友去吃頓晚餐都常身不由已。

麥克羅伊直言：「如果有人問我，贏得14場大賽和70場美巡冠軍後，必須得像伍茲一樣處理媒體問題，或是只贏9場大賽和40場美巡冠軍，就能像現在一樣低調生活，你會選哪樣？我絕對選擇後者。」