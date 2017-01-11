經典賽》賭博無礙 南韓隊宣布吳昇桓加入陣容

吳昇桓上季擔任紅雀隊終結者。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕根據南韓媒體報導，南韓隊總教練金寅植宣布紅雀終結者吳昇桓加入經典賽陣容，可望扛起終結者角色。

吳昇桓去年季後與林昌勇、安志晚、尹盛桓在澳門賭博，遭南韓法院判處罰金1000萬韓元，還被韓職禁賽72場，年初他以1年250萬美元加盟紅雀，上季出賽76場、6勝3敗、14中繼19救援、防禦率1.92。

南韓是今年3月經典賽分組預賽主辦國之一，與同組的台灣都碰上旅外球員徵召不順的問題，除了姜正浩因酒駕肇逃遭國家隊除名，遊騎兵、金鶯球團可能不同意秋信守、金賢洙參賽，金寅植為補強整體戰力，今天宣布吳昇桓加入陣容。