NBA》卡爾後悔新書四處引戰 「想跟球員解開心結」

卡爾。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕千勝教頭卡爾（George Karl）日前因新作《憤怒喬治》書中內容痛批安東尼（Carmelo Anthony）、里拉德（Damian Lillard）、馬丁（Kenyon Martin）等球員，引發輿論的軒然大波，根據最新消息，卡爾於稍早接受採訪，向媒體承認引用錯誤的觀點毀掉過去與球員建立的深厚情誼。

卡爾在書中指控安東尼只攻不守、破壞戰術運作，又質疑里拉德的「獨霸」性格讓拓荒者裹足不前，馬丁在場外滋事全因家教太差、從小沒有父親教導，這些言論隨後皆一一遭到球員抨擊。

身為作者，卡爾對於書中提到馬丁自幼無父導致「被寵壞」的說法致歉，「父親是何等重要的角色，但我卻在書中將他化作箭靶，我的言論令人感到不舒服，我不該詆毀這個特殊的家庭，以及馬丁偉大的母親。」

「我對我筆下、口中的部分論點感到後悔，如果可以的話，我希望等事件平息後，與我書中曾出現的每個人好好聊一聊，開誠佈公、敞開心胸的解開所有疑慮。」