網球》盧一哥抱病出擊 奧克蘭16強止步

盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金45萬美元（約1435萬台幣）的紐西蘭奧克蘭男網賽， 抱病出擊的盧彥勳首輪3盤逆轉勝之後，隔天次輪再抗強敵陷入苦戰，最終4：6、6：7（4：7）不敵美國第7種子強森（Steve Johnson），生涯第5度在此單打16強止步，「寶島一哥」接下來轉戰墨爾本，為網壇年度四大賽率先登場的澳洲公開賽備戰。

目前世界男單排名61的盧彥勳，仍飽受先前印度清奈流感咳嗽所苦，加上連日硬仗衝擊體能更受影響，此役面對排行高居33、打法明快硬朗的強森，開賽第6局錯失局點遭破，首盤拱手讓人。次盤「寶島一哥」全力反撲，可惜未能順勢扳回一城，戰線被拉進搶7落後苦追，拉鋸1小時28分鐘直落2受挫，無緣挺進8強。

33歲的盧彥勳，2014年曾在此打進決賽，可惜屈居亞軍，如今遭當年8強的手下敗將強森復仇，台美雙雄生涯對戰也形成2勝2負。