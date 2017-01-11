中職》前巨人投手香月良太 將來台接受富邦測試
2017/01/11 14:12
前讀賣巨人投手香月良太上個月來台參加中職戰力外測試，最快球速137公里。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／綜合報導〕根據日媒《日刊體育》報導，前讀賣巨人投手香月良太，已收到包括富邦悍將等多支球團測試邀約，預定近期來台。
香月現年34歲，曾效力近鐵、歐力士、巨人，擁有12年日職一軍資歷，出賽371場僅4場先發，戰績18勝10敗77中繼3救援、防禦率3.88，去年他並未在一軍出賽。
去年季後香月接獲巨人戰力外通知，上個月來台參加中職戰力外測試，最快球速137公里，他希望能延續球員生涯，因此，近期將再抵台接受各球團測試。
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