NBA》20分大破籃網 老鷹教頭：因為林書豪不在
2017/01/11 14:32
林書豪今天依然未上場。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以97：117輸給老鷹苦吞7連敗，賽後老鷹總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）點出贏球原因，認為林書豪缺陣讓球隊在控球後衛這塊取得極大優勢。
布登侯澤說：「很明顯我們今天打出自己想要的球風，你必須讓球隊的天分和特長都發揮出來，而在林書豪缺陣的情況下我們在控衛的部分取得了重大的優勢。」
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