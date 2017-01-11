NBA》20分大破籃網 老鷹教頭：因為林書豪不在

林書豪今天依然未上場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以97：117輸給老鷹苦吞7連敗，賽後老鷹總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）點出贏球原因，認為林書豪缺陣讓球隊在控球後衛這塊取得極大優勢。

布登侯澤說：「很明顯我們今天打出自己想要的球風，你必須讓球隊的天分和特長都發揮出來，而在林書豪缺陣的情況下我們在控衛的部分取得了重大的優勢。」