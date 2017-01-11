NBA》兩大禁區高手對決 卡森斯飆外線助國王逆轉

〔體育中心／綜合報導〕活塞繼續進行西部客場之旅，今天碰上國王，在第3節還一度領先達18分，但國王在末節一路追趕，並以最後5分鐘的16：5攻勢逆轉，終場國王以100：94驚險獲勝。

活塞靠著卓蒙德（Andre Drummond）的優異防守表現，在前3節打完取得雙位數領先；國王替補中鋒庫佛斯（Kosta Koufos）則在第4節獨得8分，其中4分在比賽最後5分鐘成為決定勝負的關鍵。後衛坦波（Garrett Temple）最後1分54秒的三分球幫助國王超前，隨後卡森斯（DeMarcus Cousins）接到勞森（Ty Lawson）傳球也補上三分冷箭，就此底定戰局。

卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下活塞最高的21分，卓蒙德更是繳出9分、12籃板、7火鍋、3抄截的全能數據；卡森斯攻下24分、13籃板，是國王取勝的功臣。

卡森斯（左）、卓蒙德（右）。（歐新社）