NBA》柯瑞準大三元演出 勇士末節吹熄熱火
2017/01/11 14:52
柯瑞。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊球星柯瑞今天攻下24分、9助攻與8籃板準大元演出，搭配杜蘭特28分，末節總算擺脫熱火糾纏，終場以107：95贏球，收下本季第33勝。
K.湯普森因前兩場身體不適硬撐，今天掛病號缺陣，總教練柯爾表示，湯普森感覺累壞了。
勇士今天先發陣容為，格林、杜蘭特、帕丘利亞、柯瑞與麥考；其中頂替湯普森的菜鳥麥考首度獲得先發機會。
格林攻下13分、9籃板與5助攻，杜蘭特28分、8籃板，麥考3分進帳，團隊傳出28次助攻。
熱火隊懷特賽德攻下全隊最高28分、20籃板，替補上陣的強森則貢獻18分，卓吉奇17分。
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