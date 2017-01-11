NBA》美媒驚爆 表弟將與國王簽下66億天價合約

表弟可望獲得天價合約。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體報導，國王當家球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）考慮在季後與球團簽下一紙超過2.07億美元（約新台幣66.24億）的天價合約，繼續當國王的招牌球星。

這張天價合約據傳為期5年，卡森斯平均年薪將達4140萬美元（約新台幣13.2億），可望超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）創下的最高身價紀錄。

新版的勞資協議，可讓國王在今年提前開出5年的頂級合約綁住這位超級中鋒，卡森斯的合約將到明年結束，屆時這份新合約將佔國王薪資上限的35％。

2013年卡森斯與國王簽下4年6500萬美元的合約，平均年薪達1640萬美元，而在新版的勞資協議下，卡森斯的身價將翻倍，他至今為國王效力7季，雖然從未打過季後賽，但場均能20.8分、10.7籃板、1.4抄截、1.2阻攻的表現依舊是聯盟頂級。