HBL》遊河談心奏效！ 南湖林梓峰砍生涯新高37分率隊退高苑
2017/01/11 15:08
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第二日賽事，上屆摘下季軍並寫隊史最佳成績的南湖高中，走出前役不敵高苑工商的陰霾，靠著「雙林」林梓峰砍生涯新高37分、林仕軒挹注21分，以91：81擊退后綜高中，複賽順利開胡。
南湖於去年12月19日前往中國移地訓練，一共進行7場比賽磨練，教練王灝宇表示，去中國遇到的對手身材都高大，基本上陣中高個子都有磨練到，由於中國速度偏慢，也稍微影響後衛的節奏，目前兩場比賽與預期的表現有段落差，得持續調整，將該贏的比賽通通拿下。
昨日南湖不僅沒有施展最擅長的三分武器，還倒被對手飆進14顆三分彈，王灝宇今早6點就邀集子弟兵一同遊河談心，希望能忘記首戰失利的事情，總算迎來複賽首勝，王灝宇笑說：「我想談心應該還是有點效果。」
林梓峰攻下生涯新高37分，他笑說：「看到自己得那麼多分，真的有嚇到，感謝隊友頻頻作機會給我。」
上週五扭傷腳踝的隊長林仕軒，為了不讓高中生涯留有遺憾，加上防護員細心照料下，讓他決定帶傷上陣，此役飆進3顆三分球，攻下21分外帶8籃板與3助攻。
南湖高中林仕軒３分線外投籃。（記者黃志源攝）
南湖高中林梓峰籃下伺機投籃。（記者黃志源攝）
南湖高中林梓峰整場攻下３７分。（記者黃志源攝）
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