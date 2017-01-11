中職》獅隊新打教「春天哥」今抵台 明投入春訓
2017/01/11 16:05
統一獅新聘打擊教練史普曼（Bill Springman）正式抵台。（統一獅提供）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕被球員暱稱「春天哥」的統一獅新任打擊教練史普曼（Bill Springman）今早抵台，直接前往台南球場報到，明天將投入獅隊春訓。
史普曼過去主要在美職雙城小聯盟體系執教，皇家2015年奪下世界大賽冠軍也有他的貢獻，擔任資深打擊顧問的就是史普曼。他說：「很興奮來到全新環境，這是第一次到亞洲國家，迫不及待跟選手認識，了解每位選手、給予指導，幫助球隊拿下冠軍。」
史普曼也已會晤統一球團總經理蘇泰安，蘇泰安表示：「簡單跟他介紹球隊目前許多潛力新秀，希望借重他的專業指導與訓練，讓選手在打擊能力有所成長，學習新的打擊技巧和觀念。」
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