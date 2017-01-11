NBA》絕殺大空檔 吉諾比利卻投了「切板」三分 ...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊今天在主場迎戰公鹿，最後以107：109輸球。終場前6.7秒，馬刺保有最後一擊的機會，「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）埋伏在三分外線，接獲隊友傳球後，有個大空檔，但他卻投偏打中籃板側緣，讓馬刺終場以2分之差輸球。

吉諾比利此役上場15分鐘，全場6投1中、三分球5投1中，拿下3分、1籃板、1助攻。39歲的吉諾比利本季平均上場時間為19.3分，繳出場均7.9分、2.6籃板、2.6助攻，他的場均得分是自新人年7.6分以來最低。

吉諾比利。（美聯社）