NBA》戲弄林書豪？魔獸：我們只是在玩啦！（影音）
2017/01/11 16:24
〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客布魯克林迎戰籃網，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）對前隊友林書豪惡作劇，引起眾人關注，事後他解釋，兩人只是在玩，沒別的意思。
第2節時，球飛到籃網板凳席，場上的豪爾德撿球不忘跟前隊友林書豪打招呼，只是魔獸不改調皮本性，伸手作勢要與林書豪擊掌，但在最後一秒卻把手收回來，讓書豪只能尷尬苦笑。
事後，豪爾德也解釋為何有那樣的動作，「我跟Jeremy只是在玩，放鬆心情、開心的玩，享受比賽才是我們打球的原因，對吧？！」。
豪爾德與林書豪兩人在火箭時期曾是隊友，也有一定交情。此役豪爾德繳出14分16籃板，率領老鷹以117：97擊敗籃網，林書豪則因腿傷未上陣，兩人也無緣在場上對陣。
霍華德。（法新社）
林書豪（右一）今天因傷缺陣。（美聯社）
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