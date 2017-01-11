中職》前熊隊洋砲貝茲 「回鍋」任猿隊客座打教
2017/01/11 16:35
Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲（Todd Betts）。（Lamigo桃猿提供）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年中職各隊有不少外籍教練助陣，Lamigo桃猿今天宣布，2006年效力球隊前身La new熊的洋砲貝茲（Todd Betts）將來台，擔任客座打擊教練，為期2個月。
加拿大籍的貝茲現年43歲，擁有多年美職資歷，也曾赴亞洲打球，2003年效力日職養樂多隊、2006年來台加盟La new熊，出色的打擊與選球能力串起「暴力熊」打線，也拿過單月MVP，但僅在中職出賽49場即因舊傷復發離隊。
貝茲當年留下3成43打擊率、37分打點，之後退休回到家鄉加拿大安大略省擔任教練，也曾開設個人棒球教室，如今將以客座打擊教練身分回鍋，再續前「猿」。
猿隊盼藉貝茲的專業，帶給打者不一樣的觀念，他預定1月19日抵台報到，客座期間為2個月。
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