中職》前熊隊洋砲貝茲 「回鍋」任猿隊客座打教

Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲（Todd Betts）。（Lamigo桃猿提供）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年中職各隊有不少外籍教練助陣，Lamigo桃猿今天宣布，2006年效力球隊前身La new熊的洋砲貝茲（Todd Betts）將來台，擔任客座打擊教練，為期2個月。

加拿大籍的貝茲現年43歲，擁有多年美職資歷，也曾赴亞洲打球，2003年效力日職養樂多隊、2006年來台加盟La new熊，出色的打擊與選球能力串起「暴力熊」打線，也拿過單月MVP，但僅在中職出賽49場即因舊傷復發離隊。

貝茲當年留下3成43打擊率、37分打點，之後退休回到家鄉加拿大安大略省擔任教練，也曾開設個人棒球教室，如今將以客座打擊教練身分回鍋，再續前「猿」。

猿隊盼藉貝茲的專業，帶給打者不一樣的觀念，他預定1月19日抵台報到，客座期間為2個月。