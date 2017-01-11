HBL》能仁轟12顆三分彈 攻下104分打趴光復

能仁家商高承恩包夾中突圍，隨即傳球助攻。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕能仁家商今日遭遇初次打進複賽的光復高中，首節還給對手一絲希望，後三節便展開陣陣猛攻，共飆進12顆三分彈，輕鬆以104：50摘下複賽2連勝，當家射手謝亞軒則攻下全隊最高17分。

能仁在預賽曾扳倒衛冕軍南山高中，昨日的複賽首戰進入狀況較為緩慢，直到下半場才將比分拉開，以26分之差大勝強恕高中。此役能仁有備而來，輕鬆將比分拉開，最終還人人都有得分進帳，團隊二分球命中率高達60％、三分球也有35％水準，轟得對手難以招架。

攻下全隊最高分的謝亞軒，去年在高雄雄中打複賽，整體投籃表現不佳，經過一整年的準備後，這回在高雄巨蛋展現高水準，他說：「我覺得這邊還蠻好投的，因為我上次在雄中打超爛。」

謝亞軒前兩場合計飆進5顆三分球，命中率為35.7％，二分球命中率更高達62.5％，而明將再次遭遇衛冕軍南山，他希望能繼續維持好手感，力拚贏球。

能仁家商謝亞軒籃下伺機投籃。（記者黃志源攝）