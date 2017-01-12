騎士對決拓荒者 今日賽事預告與轉播

柯佛。（美聯社）

早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事轉播。近日騎士招攬「帥哥射手」柯佛（Kyle Korver），對騎士是一大補強，此役對戰拓荒者會有什麼表現，令人期待。拓荒者目前位居西部第8名，今日若未奪勝，將與國王上演排名保衛戰。

上屆冠軍南山高中今晚迎戰能仁家商，2隊皆為籃球名校，此役會有什麼表現，萬眾矚目。

台灣成棒經典賽將於晚上6點展開冠軍戰，喜愛棒球的朋友記得千萬不要錯過!

NBA

11：30 騎士 VS.拓荒者（緯來體育）、（愛爾達體育）

HBL

14：00 光復 VS.青年（FOX體育2、3台）

15：40 東山 VS.南湖（FOX體育2、3台）

17：20 后綜 VS.高苑（FOX體育2、3台）

19：00 能仁 VS.南山（FOX體育2、3台）

地點：高雄巨蛋體育場

台灣成棒經典賽 冠軍戰

18：00 崎麗珊瑚 VS.台灣電力 （緯來體育）