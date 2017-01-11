經典賽》南韓隊徵召不順 金賢洙退出國家隊

金賢洙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽三月開打，南韓隊徵召不順，金鶯外野手金賢洙已經確定不會參加經典賽。

《韓聯社》報導，金賢洙在金鶯球團的壓力下，決定不打經典賽。金賢珠去年繳出6轟、22分打點、3成02的打擊率，表現不差，但金鶯隊總教練休瓦特（Buck Showalter）近期曾說，他不希望選手去打經典賽，尤其是投手。

南韓隊此次經典賽徵召不順、又有傷兵問題，像是SK飛龍左投金廣鉉日前動刀，今年球季也確定報銷；主力二壘手鄭根宇因為膝蓋受傷動刀，能否參加經典賽還是未知數：斗山熊投手李庸燦也因手肘有骨刺開刀；遊騎兵隊可能也不同意秋信守參加打經典賽。

除了傷兵外，海盜隊的姜正浩因酒駕肇逃事件，已經從國家隊中去除；而金寅植稍早宣布紅雀終結者吳昇桓加入經典賽陣容，扛起終結者角色。

金賢洙。（資料照，記者王藝菘攝）