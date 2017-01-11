NBA》畢斯利大爆發 帕波維奇：我們根本無法阻止他

畢斯利。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺在自家主場以107：109敗給公鹿。此役公鹿板凳大爆發，畢斯利（Michael Beasley）上場34分鐘，拿下全隊最高28分、5籃板、4助攻，連馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）都稱根本「守不住他」。

公鹿當家球星J.帕克（Jabari Parker）則繳出22分、7籃板、3助攻，與畢斯利聯手替球隊奪得得勝利。賽後，J.帕克對記者說道，自從他在上個賽季終結勇士的24連勝後，今天是他表現最好的比賽；公鹿新秀梅克 （Thon Maker）更對畢斯利的表現讚譽道，「他很有天份，這對他來說真的太簡單了。」

帕波維奇則表示，此役馬刺的問題是防守不夠好，「很明顯的畢斯利打的很好，我們根本不能阻止他。」

畢斯利。（USA Today Sports）