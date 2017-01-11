NBA》畢斯利大爆發 帕波維奇：我們根本無法阻止他
2017/01/11 18:39
畢斯利。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺在自家主場以107：109敗給公鹿。此役公鹿板凳大爆發，畢斯利（Michael Beasley）上場34分鐘，拿下全隊最高28分、5籃板、4助攻，連馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）都稱根本「守不住他」。
公鹿當家球星J.帕克（Jabari Parker）則繳出22分、7籃板、3助攻，與畢斯利聯手替球隊奪得得勝利。賽後，J.帕克對記者說道，自從他在上個賽季終結勇士的24連勝後，今天是他表現最好的比賽；公鹿新秀梅克 （Thon Maker）更對畢斯利的表現讚譽道，「他很有天份，這對他來說真的太簡單了。」
帕波維奇則表示，此役馬刺的問題是防守不夠好，「很明顯的畢斯利打的很好，我們根本不能阻止他。」
畢斯利。（USA Today Sports）
相關新聞
- NBA》戲弄林書豪？魔獸：我們只是在玩啦！（影音）
- NBA》絕殺大空檔 吉諾比利卻投了「切板」三分 ...（影音）
- NBA》兩大禁區高手對決 卡森斯飆外線助國王逆轉
- NBA》美媒驚爆 表弟將與國王簽下66億天價合約
- NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息
推薦新聞
-
台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙2017/01/11 18:57
-
壽山盃高球》公益球賽助身障者 一桿進洞獲600萬房子2017/01/11 18:34
-
MLB》球迷氣到丟垃圾 美媒整理5大誤判（影音）2017/01/11 17:56
-
棒球》曾是打點王 何紹彬赴美挑戰加州冬盟成台灣第一人2017/01/11 17:15
-
HBL》能仁轟12顆三分彈 攻下104分打趴光復2017/01/11 16:33