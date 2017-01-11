棒球》曾是打點王 何紹彬赴美挑戰加州冬盟成台灣第一人
2017/01/11 17:15
何紹彬。（帕菲克運動經紀提供）
〔記者粘藐云／綜合報導〕目前效力崇越棒球隊的內野手何紹彬，即將前往美國參與加州冬季聯盟賽事，將成為台灣史上首度在該聯盟出賽的球員，他表示，希望透過這個機會挑戰自己的極限，並讓更多人看到他。
何紹彬即將在1月16日向加州冬季聯盟（California Winter League）報到，這系列賽事在每年的一二月於南加州棕櫚泉市（Palm Springs）舉行，教練團多半由過去大聯盟球員和現今獨立聯盟教練組成，有不少球員在比賽後獲得獨立聯盟合約，加上大聯盟也有球探前往觀察，曾有部分球員受邀大聯盟春訓，甚至獲得小聯盟合約。
能有機會出國打拚，何紹彬也想要好好發揮，「想要趁這個機會挑戰自己的極限，希望藉由這舞台讓更多人看見」。
何紹彬的父親是過去中信鯨隊的內野手何獻凡，高中就讀平鎮高中，但畢業後未直升大學，在崇越短暫效力後，前往台北市成棒隊，去年才又回到崇越。
打擊能力優異的何紹彬，曾在104年的全國社會甲組棒球冬季巡迴賽拿下打點王，教練呂明賜與吳思賢都認為他有挑戰中職的潛力，如今他將前往美國挑戰不同的棒球殿堂，不只希望自己能獲職業球隊青睞，也期待幫助其他台灣球員開拓不同的道路。
何紹彬。（帕菲克運動經紀提供）
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