足球》2026年世界盃擴軍48隊 FIFA主席：跟錢無關
2017/01/11 17:40
英凡提諾。（資料照，歐新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕2026年世界盃確定從32隊擴軍至48隊，不少輿論都抨擊國際足總（FIFA）只懂得向「錢」看，但FIFA主席英凡提諾澄清說：「剛好恰恰相反，這是一個基於足球上的決定。」
新賽制將從32隊擴至48隊，小組賽分為16組，每組3隊進行單循環賽，晉級隊伍再參與淘汰賽，估計全部80場比賽將在32天內完成，據FIFA研究報告指出，新賽制將增加10億美元（約321億新台幣）的潛在利潤。
面對外界批評，英凡提諾表示，此舉只會讓球賽品質提升，並且讓一些有機會進入世界盃會內賽的國家，更積極地培養他們的精英球員；至於歐洲足球協會（ECA）質疑新制有政治性考量，他則再度強調，足球本來就是世界性運動，歐洲因為足球獲得不少投資，為什麼不敞開心胸讓大家一起提升。
英凡提諾說：「我們還是會像現在踢32天，每隊像現在最多踢7場比賽，也同樣是12座場館，我們何不給更多國家一個追求夢想的機會？」
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