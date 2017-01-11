MLB》球迷氣到丟垃圾 美媒整理5大誤判（影音）

2012年國聯外卡爭奪戰，勇士對上紅雀，一個「高飛必死球」判決引起勇士教練不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上不時會有誤判出現，也有人說誤判是棒球比賽的一部分。美媒整理出歷年來的五大誤判，包含：

1.2005年 美聯冠軍賽 白襪 V.S 天使的 「不死三振」

美聯冠軍戰白襪對天使第二戰，當時天使中繼投手艾斯柯巴（Kelvim Escobar）在兩好球後，讓白襪捕手皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）揮棒落空，天使捕手，認為三出局，隨手將球拋開，但主審認為天使捕手在接補過程中有漏球，形成不死三振。天使總教練索西亞（Mike Scioscia）上場無用，白襪最後靠再見安打贏球，之後白襪一路過關斬將，贏得世界大賽冠軍。

2.2012年 國聯外卡賽 勇士 V.S 紅雀的爭議「高飛必死球」

2012年國聯外卡爭奪戰，勇士在主場對上紅雀，當時勇士隊以3：6落後，1出局攻占一、二壘，西蒙斯（Andrelton Simmons）擊出左外野飛球，紅雀兩名外野手搞烏龍，讓小白球落在場草地上，全場勇士迷歡呼，但裁判這時卻做出「高飛必死球」判決，西蒙斯因此出局，但詭異的是壘上兩名跑者到二、三壘不用回來。

這判決讓勇士隊教練和球迷們無法接受，抗議也沒用，許多勇士迷暴走，開始將垃圾丟進場內，該場比賽一度中斷19分鐘。最後紅雀贏球。

2012年國聯外卡爭奪戰，勇士對上紅雀，一個「高飛必死球」判決引起勇士球迷不滿，向場中丟垃圾。（資料照，法新社）

3.1996年 金鶯 V.S 洋基 的「上帝之手」

1996年美聯冠軍賽，當時還是新人的洋基隊長基特（Derek Jeter）擊出右外野深遠飛球，當時金鶯外野手已經站定位準備接殺，結果被看台上僅12歲的洋基小球迷邁爾（Jeffery Maier）撈走，最終裁判判定為全壘打，幫助洋基追平比數，金鶯隊抗議無用。洋基最後在延長賽拿下勝利，系列賽以3比2淘汰金鶯，這支價值連城的全壘打始終是金鶯球迷心中的痛。那年洋基也拿下世界大賽冠軍。

4.2010年 老虎 V.S. 印地安人 的「消失的完全比賽」

前老虎隊投手賈羅拉加（Armando Galarraga）在2010年對上印地安人的比賽，他面對最後一個打者，讓對手擊出一個平凡的滾地球，當時的一壘審喬伊斯（Jim Joyce）竟然發生關鍵誤判，讓全場球員、球迷、電視機前的觀眾都錯愕不已，雖然喬伊斯之後坦承誤判，但錯過的完全比賽是不會回來的。

賈拉雷加也曾在2014年加入中職兄弟象隊，目前則在洋基小聯盟擔任投手教練。

5. 1985年 紅雀 V.S. 皇家 「爭議判決錯失冠軍」

1985年世界大賽第六戰，紅雀1：0領先皇家到9局下半，皇家打者擊出內野滾地球，紅雀一壘手傳給補位的投手，看似完成刺殺，但裁判卻判皇家打者安全上壘。結果皇家展開逆轉贏球，系列賽追成3：3平手，第七戰皇家以11：0大勝紅雀贏得世界大賽冠軍。