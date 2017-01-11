中職》增菘瑋明冠軍戰先發 要為業餘生涯劃完美句點
2017/01/11 17:39
增菘瑋。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕即將重返職棒的台東綺麗珊瑚增菘瑋，明天將在台灣成棒經典賽冠軍先發，增菘瑋期待用冠軍為業餘生涯劃下完美句點。
綺麗珊瑚週一擊敗台中運動家，賽後總教練謝承勳曾表示，今天將由增菘瑋先發出戰開南大學，但是今天並沒有登板，謝承勳表示，因為不要給增菘瑋太多壓力，所以多給他一天的時間沈澱，也準備得更好去面比賽。
增菘瑋表示，沒有想到在綺麗珊瑚的最後一場比賽竟然是投冠軍戰，這一年來在綺麗珊瑚學到很多，不管是球場上還是球場外，希望用冠軍做為告別的禮物，也為業餘生涯劃下完美句點。
增菘瑋表示，投冠軍戰還是會緊張，但是現在可以說出來，然後去面對緊張，應該比以前總是憋在心理好，去年底參加中職測試會也很緊張，但是拿到球就沒有想太多，明天也會以這樣的心情來面對比賽。
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