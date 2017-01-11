游泳》競技體育很殘酷！洪荒姐傅園慧生日微博惹哭網友
2017/01/11 17:56
傅園慧。（取自傅園慧微博）
〔體育中心／綜合報導〕去年里約奧運因為「洪荒之力」爆紅的中國女子游泳選手傅園慧，在7日剛過完21歲生日，他在微博抒發心情，內文談到備戰奧運時苦不堪言的日子，也直言「競技體育，是非常殘酷的」，並獲得網友的迴響，不少人直呼看完都流淚了。
去年里約奧運，傅園慧在女子游泳100公尺仰式項目拿下銅牌，也因為受訪時誇張的表情及直率的對話，一夕爆紅。
傅園慧7日剛過完21歲生日，他一改搞笑形象，難得在微博上發文，感性談到運動員成功背後的辛酸，他直言，回想2016年，其實還是比較痛苦，備戰奧運的日子，那些辛苦和面對挫折的絕望，「一度快把他壓死」，雖然拿下第3名對很多人來說不算什麼，但對他而言，那是他「用整個身心換來的」，比什麼榮譽都好。
傅園慧也提到，競技體育，是非常殘酷的，「不要以為運動員就是四肢發達頭腦簡單，每天不停增強自己的力量就能拿冠軍，這樣的人早被法則淘汰，剩下的誰不是絞盡腦汁拚個頭破血流的人，其實在任何行業到頂級都是一樣的」。
傅園慧真摯的情感，獲得不少網友的迴響，有人表示看完這篇都流淚了，還有不少網友分享他的微博，直呼很感動。
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