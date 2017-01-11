壽山盃高球》公益球賽助身障者 一桿進洞獲600萬房子

壽山盃公益募款高爾夫球賽14日登場。（敬典文教基金會提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕敬典文教基金會主辦的壽山盃公益募款高爾夫球賽14日在信誼高爾夫球場開打，募款所得將為高雄市方舟就業服務協會身心障礙朋友添置物資。只要一桿進洞，就可獲市值600萬元房子一間。

壽山盃公益募款高爾夫球賽進入第16屆，今年吸引近200位好手參賽，有20餘家企業共襄盛舉。

敬典文教基金會為延續已故董事長何壽山推廣高爾夫運動及幫助弱勢團體使命，秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的理念，自2004年起每年定期舉辦該賽事，今年為高雄市方舟就業服務協會籌措所需物資。

為回饋球友善舉，設計果嶺活動、逐洞趣味競賽，準備上百項獎品，其中逐洞遊戲只要能一桿進洞，就能立刻獲得由京城集團樂活建案贊助市值超過六百萬的房子、五福旅遊也提供贊助價值20萬元的越南高爾夫專屬行程，一卡通則獨家設計限量套卡，期能拋磚引玉。

夜間規劃園遊會、高爾夫球闖關遊戲、頒獎晚會及蒙古烤肉美食晚宴，高雄市方舟就業服務協會身心障礙朋友將到場演出，感謝各界伸出援手。