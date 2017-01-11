壽山盃高球》公益球賽助身障者 一桿進洞獲600萬房子
2017/01/11 18:34
壽山盃公益募款高爾夫球賽14日登場。（敬典文教基金會提供）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕敬典文教基金會主辦的壽山盃公益募款高爾夫球賽14日在信誼高爾夫球場開打，募款所得將為高雄市方舟就業服務協會身心障礙朋友添置物資。只要一桿進洞，就可獲市值600萬元房子一間。
壽山盃公益募款高爾夫球賽進入第16屆，今年吸引近200位好手參賽，有20餘家企業共襄盛舉。
敬典文教基金會為延續已故董事長何壽山推廣高爾夫運動及幫助弱勢團體使命，秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的理念，自2004年起每年定期舉辦該賽事，今年為高雄市方舟就業服務協會籌措所需物資。
為回饋球友善舉，設計果嶺活動、逐洞趣味競賽，準備上百項獎品，其中逐洞遊戲只要能一桿進洞，就能立刻獲得由京城集團樂活建案贊助市值超過六百萬的房子、五福旅遊也提供贊助價值20萬元的越南高爾夫專屬行程，一卡通則獨家設計限量套卡，期能拋磚引玉。
夜間規劃園遊會、高爾夫球闖關遊戲、頒獎晚會及蒙古烤肉美食晚宴，高雄市方舟就業服務協會身心障礙朋友將到場演出，感謝各界伸出援手。
相關新聞
- 高爾夫》伍茲太瘋狂 麥可羅伊不想像他活得這麼累
- 高球》TPGA年度頒獎 詹世昌獲選年度最佳球員
- 高爾夫》選愛爾蘭被罵翻 麥克羅伊自曝奧運缺賽原因
- 高爾夫》J.湯瑪斯力退松山英樹 SBS冠中冠高球賽奪冠
- 高球》日立慈善盃女子菁英賽戰至天黑 四度延長賽李旻奪冠
推薦新聞
-
台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙2017/01/11 18:57
-
HBL》松山高國豪繳「準大三元」 率隊取得複賽二連勝2017/01/11 18:17
-
成棒》王駿昊無責失完投勝 綺麗珊瑚闖進冠軍戰2017/01/11 18:05
-
游泳》競技體育很殘酷！洪荒姐傅園慧生日微博惹哭網友2017/01/11 17:56
-
棒球》曾是打點王 何紹彬赴美挑戰加州冬盟成台灣第一人2017/01/11 17:15