HBL》松山高國豪繳「準大三元」 率隊取得複賽二連勝

高國豪帶球上籃。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕「綠色神盾」松山高中今在高國豪繳出「準大三元」成績單搭配愛好中距離跳投的王福堯挹注18分，以72：62打退東山高中，收下複賽二連勝。

松山主帥黃萬隆表示，對手來到複賽階段變得很想贏球，加上對手教練很瞭解他，才會打起來比較辛苦。高國豪此役展現超級球星的架勢，繳出33分、10籃板與9抄截的「準大三元」成績單，黃萬隆認為，球隊的每個人都有一定的功用，只是當有高國豪這類型球員在陣中，其他人才會被忽略。

松山此役有高國豪的瘋狂表現，另外一位則是愛投中距離的王福堯，此役二分球投9中8，命中率高達89％，打出生涯代表作，在當今籃球偏好三分球的球風之際，王福堯仍鍾情中距離跳投，他說：「我對自己的三分球沒有信心，國中時教練就有覺得我中距離不錯，所以勤奮練習中距離跳投。」

王福堯明白自己在球隊的定位，就是要守死對手最強的人，平時練球也常常與高國豪一對一練習，他笑說：「輸贏應該是一半一半吧！」至於最期待碰上的對手，則是南山高中隊長李家慷。

王福堯對於自己的中距離跳投很有信心。（記者林岳甫攝）

白曜誠運球過人。（記者黃志源攝）

沈睿洋籃下進攻受阻。（記者黃志源攝）



高國豪穿越包夾，帶球上籃。（記者黃志源攝）