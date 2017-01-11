NBA》抱怨上場時間少 鵜鶘艾金札想被交易

艾金札。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季鵜鶘因戰術安排，鵜鶘艾金札（Alexis Ajinca）與亞席克（Omer Asik）的上場時間大幅縮短，艾金札在接受法國運動雜誌訪問時坦言對此很沮喪。

艾金札因教練決定，至今已缺席7場比賽，艾金札：「這很讓人沮喪，我想上場，替球隊做一些貢獻，」並表示自己很努力，賽季初也和教練、球團的契合度很好，「但之後都變了，一開始我被告知不需要上場，後來我就好像被遺忘了。最後，我的上場時間不到5分鐘，這幾乎不能做什麼事情。」

他接著表示，解決的方案很有可能就是被交易，如果有球隊需要他，他會視交易條件答應被釋出，「我會做出這個決定是因為這樣我才會被其他球隊看見。」

艾金札：「每個時間，甚至是熱身，我都會百分之百的投入。我會保持敬業的態度，球隊需要我，我就會上場，但如果沒有上場的機會，我也不會因此對教練或其他人感到憤怒，僅管這真的很讓人沮喪。」

本季艾金札出賽20場，有10場先發，場均14.7分鐘，繳出4.5分、4.5籃板、0.3助攻成績。

艾金札。（資料照，法新社）