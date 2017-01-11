日職》為了連霸日本一 火腿補進前響尾蛇150公里左投

艾斯可巴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為了連霸「日本一」，日本火腿季後展開補強，今宣布補進前響尾蛇隊投手艾斯可巴（Edwin Escobar），球團認為他先發、後援都行，而且他是擁有150公里以上的左投手，讓火腿相當期待。

現年24歲的艾斯可巴去年在響尾蛇隊出賽25場，繳出1勝2敗、防禦率7.23，在23.2局中被敲33支安打，包含4支全壘打，被打擊率為3成33。艾斯可巴從2009年開始在小聯盟出賽，只有在2014年、2016年上過大聯盟。

火腿監督栗山英樹認為，球隊需要強力的左投手，艾斯可巴符合球隊需求，他先發、後援都行，期待艾斯可巴能進入火腿先發輪值。