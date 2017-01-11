台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職聯隊2月28日、3月1日將於福岡巨蛋與日本國家隊進行對抗賽，昨宣布由「恰恰」彭政閔擔任隊長，並安排他搭乘商務艙。據了解，當初台日交流賽敲定後，聯盟第一時間致電力邀彭政閔參戰，恰恰雖不排斥參賽，但仍需時間思考，先經實戰才能確認是否參加；若真的領軍出征，也會放棄商務艙，與其他選手一起搭經濟艙。

中職證實此事，秘書長朱康震表示，恰恰希望能有充分的實戰累積，調整到最佳狀況再上場比賽，盼為台灣爭光，「聯盟給予最大尊重，如果恰恰有任何需要，希望比賽之前給予幫忙，聯盟也會盡最大力量給恰恰協助，希望恰恰能把狀況調整到最好，跟我們一起去福岡比賽。」

恰恰先前也曾說，是否參加台日交流賽要視調整狀況而定，「沒調整到好狀況，去打也沒意義，希望至少打過10場以上熱身賽，再來看調整如何。」

另外，聯盟安排給恰恰商務艙的最高規格禮遇，恰恰很感激，但一旦參賽，他希望和其他選手一樣，一起搭經濟艙，不需要有特別待遇。朱康震也說，恰恰得知此事後，主動表示跟其他球員一樣坐經濟艙即可，展現資深選手的大哥風範，聯盟很感謝也敬佩。