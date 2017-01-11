NBA》不滿哨音 「詹皇」對裁判失望
2017/01/11 20:42
詹姆斯。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今天以92：100不敵爵士隊，賽後騎士隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻對裁判感到不滿，他還向裁判吼叫，吞下一次技術犯規。
《ESPN》報導，詹姆斯在首節不滿裁判的判決，對他吼叫，卻吞下技術犯規。他賽後表示，在一波快攻時被爵士後衛麥克（Shelvin Mack）犯規，還聽到爵士隊教練要麥克阻止他快攻，但沒有響哨。
詹姆斯說，「我被犯規了。」被問到近期是否對裁判對他的判決感到失望，他說，「是的、是的、是的，我知道我們的目標是贏球，但，是的。」
詹姆斯這場比賽攻下29分、6籃板、5助攻、4抄截，全場他獲得7次罰球，命中6顆。他本季每場比賽平均獲得7.1次罰球，排在第十。本季場均罰球次數最多的是雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的10.4次。
詹姆斯。（美聯社）
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