HBL》「男人要懂得報仇！」 高苑田浩飆21分率隊打敗東泰

高苑工商田浩運球從２人之間切入籃下。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕「男人要懂得報仇！」打著南部唯一球隊旗幟的高苑工商，今日靠著主將田浩攻下21分、洪楷傑挹注14分、陳郁仁17分進帳，以76：63擊退從去年夏天遭遇即輸多勝少的東泰高中，取得複賽二連勝。

高苑教練廖楚翔（原名廖浚暉）認為，從去年夏天與東泰對戰4次，即便都有球員缺陣，但還是陷入經常輸球的問題，畢竟對手球風剽悍，他只告訴球員「男人就是要懂得報仇！」也早就對東泰做足功課，成功打贏對方

HBL12強複賽首度移師高雄巨蛋舉行，高苑更是動員大批同學前來助威，但球場空間感與過往高雄中學體育館截然不同，高苑球員就頻頻出現抽筋狀況，今日連田浩都發生生涯首度在比賽中抽筋，他無奈表示，「這種感覺好像要死了，而且我原本還一直笑前一場抽筋的隊友，結果今天就輪到我了。」

高苑工商田浩運球朝向籃下推進。（記者黃志源攝）

東泰高中 與高苑工商球員爭籃板球。（記者黃志源攝）

高苑工商黃博暄帶球上籃。（記者黃志源攝）