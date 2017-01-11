NBA》好想入選明星賽 沃爾：對球隊和我都有幫助
2017/01/11 22:36
沃爾。 （美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今日巫師客場迎戰公牛，當家球星沃爾（John Wall）繳出全場最高26分，其他先發五人得分也上雙，賽後受訪時，他也發表了對全明星賽的看法。
「我入選過全明星賽，也在全明星賽中打過先發，但我從來沒有入選過最佳陣容，」沃爾提到，如果今年沒有入選最佳陣容，會很失望。
「我知道球隊如果沒有贏球的話，沒人知道我是誰，」沃爾表示，上個賽季他繳出場均將近20分、10助攻的成績，而聯盟中有許多優秀的後衛，若能再度入選全明星賽，「對我和巫師打入季後賽都會很有幫助。」
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