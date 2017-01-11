WSBL》嚇出國泰一身冷汗 台電延長賽3分惜敗

國泰對台電打得掙扎，陳鈺君想傳球遭到四名球員防守。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕賽前4連敗的台電今晚讓WSBL霸主國泰嚇出一身冷汗，直到打出本季第一場延長賽，才以99：102惜敗，看到球隊有機會奪勝卻只能雖敗猶榮，教頭錢薇娟無奈表示，比賽不比日常生活，差一點就是差很多，但至少看到子弟兵的潛力無窮。

台電首節一度領先近10分，只是次節國泰開始趕分，上半場結束便以39：38要回優勢，之後最多領先達10分；不過台電沒有放棄，兩度追到1分差，進入末節前仍以61：62緊咬比數。

關鍵第4節，雙方依舊打得糾纏，國泰雖然在最後16.21秒保有2分領先，但台電中鋒林紀妏哨響前1.24秒在禁區跳投得手，硬是以85：85延長戰局，只是最終還是以1球之差輸掉比賽。

台電投進延長戰局的追平分後，全隊欣喜若狂。（記者林宗偉攝）

台電林紀妏投進追平分，率隊將戰局拉到延長賽。（記者林宗偉攝）

台電林仙芳對國泰砍下22分。（記者林宗偉攝）

台電中鋒林紀妏上籃。（記者林宗偉攝）

魏于淳是板凳上倚重的第一得分手。（記者林宗偉攝）