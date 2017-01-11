經典賽》指叉球比大谷猛 千賀滉大進入日本隊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽三月開打，日本國家代表隊近期宣布增加軟銀隊千賀滉大、武田翔太，以及巨人隊的森福允彥、樂天隊的松井裕樹等四名投手。其中，千賀滉大是軟銀隊上的防禦王，他的指叉球被其他球員認為比火腿「投打二刀流」大谷翔平還厲害。

富士電視台日前播出的「職棒選手100人票選-變化球部門」中，武田翔太的曲球、大谷翔平的指叉球獲得7票，巨人投手菅野智之的滑球獲得13票，千賀滉大的指叉球獲得19票拿到變化球部門第一名。

千賀滉大去年最快球速為155公里，主要武器為指叉球，其他變化球還有滑球、曲球。他上季繳出12勝3敗、防禦率2.61，在169局中送出181次三振，防禦率排在洋聯第三。