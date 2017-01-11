棒球》曼尼打獨盟 傳有日職球隊對他有興趣

曼尼（中）正式加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，爭取加入日本職棒的機會。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）日前確定加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，重拾球員身份也引起大家關注，日媒爆料，其實也有日職球隊與他接觸，外傳可能是阪神虎隊。

日媒報導指出，阪神陣中目前確實缺少強力右打，強打糸井嘉男、福留孝介都是左打，因此阪神也有意網羅其他強打者。也有阪神退役球員指出，雖然曼尼的打擊爆發力可能隨年紀略微下降，可是他的生涯打擊率達3成12，加上他的選球能力也不差，算是可用之兵。

日本獨立聯盟的新球季於4月開打，若曼尼能繳出成績，外界也推測，他有機會在7月底日職球員交易截止前，爭取加入日職的機會。