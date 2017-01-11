棒球》曼尼打獨盟 傳有日職球隊對他有興趣
2017/01/11 21:40
曼尼（中）正式加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，爭取加入日本職棒的機會。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）日前確定加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，重拾球員身份也引起大家關注，日媒爆料，其實也有日職球隊與他接觸，外傳可能是阪神虎隊。
日媒報導指出，阪神陣中目前確實缺少強力右打，強打糸井嘉男、福留孝介都是左打，因此阪神也有意網羅其他強打者。也有阪神退役球員指出，雖然曼尼的打擊爆發力可能隨年紀略微下降，可是他的生涯打擊率達3成12，加上他的選球能力也不差，算是可用之兵。
日本獨立聯盟的新球季於4月開打，若曼尼能繳出成績，外界也推測，他有機會在7月底日職球員交易截止前，爭取加入日職的機會。
相關新聞
- 棒球》復出有望？傳曼尼將與高知鬥犬簽約
- 棒球》是真的！曼尼復出穿上高知鬥犬球衣
- 經典賽》指叉球比大谷猛 千賀滉大進入日本隊（影音）
- 日職》為了連霸日本一 火腿補進前響尾蛇150公里左投
- 日職》一年比一年快！大谷火球進化史影片看這裡（影音）
推薦新聞
-
NBA》好想入選明星賽 沃爾：對球隊和我都有幫助2017/01/11 22:36
-
棒球》施博詠致勝兩分砲 台電晉冠軍戰對綺麗珊瑚2017/01/11 22:11
-
HBL》雙山大戰！ 南山狂飆10顆三分球賞泰山本屆首敗2017/01/11 22:04
-
WSBL》台元擊敗電信 繼續與國泰並列龍頭2017/01/11 21:59
-
MLB》陳偉殷與好友吉見超有默契！連體重都一樣？2017/01/11 18:49