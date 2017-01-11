HBL》雙山大戰！ 南山狂飆10顆三分球賞泰山本屆首敗

南山高中吳沛嘉（右）與泰山高中譚傑龍（左）身高都超過200公分，2人在籃下對決爭籃板球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第二日賽事，本屆從資格賽即未嘗敗績的泰山高中與尋求衛冕的南山高中更壓軸上演「雙山大戰」，南山全場飆進10顆三分球，以70：59勝出。

南山本屆在預賽即不敵能仁家商，泰山則是一路從資格賽全勝到預賽全勝，昨日也順利擊倒青年高中。不過，南山畢竟是衛冕軍，即便首節僅以16：15領先，但次節隨即靠著防守，逼得泰山單節僅11分進帳，自己則有22分入袋，帶著雙位數領先進入下半場。

易籃後，南山持續保有領先優勢，更在第四節一度領先多達16分，順利輕鬆以11分之差，將勝利收進口袋。

南山隊長李家慷砍進4顆三分球，攻下12分；張鎮衙挹注12分；吳冠誼則是11分進帳，第四節頻頻上演火鍋秀的204公分吳沛嘉則是9分、4籃板與驚人的6阻攻。

泰山203公分譚傑龍則繳出10分、14籃板「雙十」成績單，可惜球隊全場發生32次失誤且三分外線僅12投1中，吞下本季首敗。

南山高中李家慷帶球上籃。（記者黃志源攝）

李家慷運球過人。（記者黃志源攝）

吳冠誼帶球上籃。（記者黃志源攝）