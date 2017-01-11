棒球》施博詠致勝兩分砲 台電晉冠軍戰對綺麗珊瑚

台電施博詠於八局時敲出帶有超前分的兩分全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台電施博詠在第8局平手時轟出致勝的兩分全壘打，以7:4擊敗台灣體大，台電明天將在台灣成棒經典賽冠軍戰對決台東綺麗珊瑚。

台電、台體前7局以4:4僵持不下，8局上台電率先上場的余宗翰就安打，1出局後施博詠把台體後援投手黃恩賜的失投指叉球轟出左外野全壘打牆，再靠著林根緯安打和台體失誤再下一城，取得7:4領先。

施博詠第6局也曾從黃恩賜手中敲出安打，不過，他表示，昨天是第一次對戰黃恩賜，第8局也沒有鎖定什麼球路，全壘打那一球打到就知道會飛出去，就看界內或界外而已。

和施博詠交情很麻吉的台電三壘手陳偉志昨天跑壘受傷，今天帶傷擔任一壘指導員，施博詠表示，陳偉志激勵了大家，為了他一定要拿下冠軍。

台電老將余宗翰是另一個關鍵人物，代打上場3打數都安打，跑回追平分和致勝分。台電總教練李盈南表示，今天用左打的范孟傑取代余宗翰擔任指定打擊，重要時刻余宗翰還是發揮老將的價值。

台電林冠翰中繼2.2局拿下勝投，被擊出3支安打無失分，李子揚投最後2局只被擊出1支安打，獲得救援成功。

台體王正棠4打數3安打、3打點，第5局一度打下超前比數的2分。

台電投手林冠翰。（記者廖耀東攝）

台電余宗翰上場代打三次，皆安打上壘。（記者廖耀東攝）

富邦公牛二壘手黃紹熙（左）封殺台電跑者施博詠（右）後，傳球至一壘欲造成雙殺。（記者廖耀東攝）