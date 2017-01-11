MLB》牛棚投手史上第二大約 道奇花25億正式簽回簡森
2017/01/11 22:52
簡森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天正式以5年8000萬美元（約新台幣25億6856萬元）簽回終結者簡森（Kenley Jansen），這份合約僅次於查普曼（Aroldis Chapman）與洋基隊簽下的5年8600萬美元（約新台幣27億2909萬元），是史上第2高的自由市場牛棚投手合約。道奇隊也公布細節，簡森最快2019年球季後就可以成為自由球員。
簡森有400萬美元的簽約金，2017、2018年的年薪為1000萬美元，2019、2020年的年薪為1800萬元，2021年的年薪為2000萬美元。簡森最快可在2019年球季結束後成為自由球員，但他會損失3800萬美元。
簡森上季投出47次救援成功，在國聯排名第2，每局被上壘率0.67、被打擊率1成50都是大聯盟第一，自責分率更只有1.83，簡森也獲得2016年的國聯最佳後援投手獎。
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