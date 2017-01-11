SBL》明星賽下周點燃戰火 男模、豪弟分頭出擊

SBL明星賽雙人技術挑戰賽參賽名單。（SBL執行單位提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第14季SBL明星賽下周六將在新莊體育館舉行，眾所矚目的紅、白明星隊名單出爐後，公益三分球大賽將由完成「4000分」里程碑的裕隆當家射手「男模」呂政儒領銜出擊；至於林書豪的弟弟、富邦勇士人氣後衛林書緯，也將與隊友魏維搭檔角逐雙人技術挑戰賽。

本屆明星賽三分球大賽仍具公益性質，各隊參賽者1分鐘內進行三分球5點投射，投進一球即為新竹縣新光國小及司馬庫斯分班籃球隊爭取1000元球具補助；擔任賽事大使的成力煥投進一球，則由莊頭北加碼至2000元球具補助，包括呂政儒、富邦勇士陳京華、金酒倪學謙、台啤邱金龍、達欣黃鎮、璞園黃家明等都將參賽，展現外線神射準度。

至於技術挑戰賽，則採雙人合作賽制，除了S型過人、胸前傳球、地板傳球及三分投射外，更加入新元素「空中接力」等挑戰，考驗隊友間默契。金酒派出王泰傑搭簡偉儒，台啤則由于煥亞配李愷諺，富邦勇士推出林書緯配魏維，璞園則由吳家駿配施晉堯，達欣第13季技術挑戰賽冠軍呂濟與王子綱組軍，第12季技術挑戰賽冠軍裕隆盧冠良和郭昭男聯手。

SBL明星賽公益三分球大賽參賽名單。（SBL執行單位提供）