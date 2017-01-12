中職》聚焦恢復係數中間值 比0.560更重要的事

中職新球季將繼續使用華櫻990做為比賽用球。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017、18年中職比賽用球廠牌、型號不變，續用華櫻990，中職訂定恢復係數合格範圍為0.540至0.580，聯盟強調，球的係數會嚴格規定在中間值0.560左右；不過，聯盟必須確實扮演好「守門人」角色，嚴格監督把關，維持球的品質和穩定性，才能將影響成績和紀錄的因素降到最低。

去年中職比賽用球恢復係數為0.576，接近最高值，已是歷年來中職所公布最高係數值，結果投手群慘遭打爆，場均2.51轟，聯盟平均防禦率高達5.95，其中本土投手平均防禦率6.39，洋投平均防禦率5.32，聯盟防禦率王羅力自責分率3.98，以上數據都是史上最差。

洋投平均防禦率5.32是什麼概念？2011、12年興農牛實行全本土政策，這兩年興農團隊防禦率分別為4.83、5.39，在中職27年歷史排倒數前幾名，一度只有8名土投可用，被戲稱為「興農8壯士」，相信球迷記憶猶新，去年中職洋投一片哀嚎，慘狀不下於當年興農全本土投手。

若以挨轟比例來看，去年中職洋投平均每8局、面對37打席挨1轟，不如2011年興農土投平均每21局、面對96打席挨1轟，也不如2012年興農土投平均每13.2局、面對64打席挨1轟，就可知道去年打者有多「轟」狂。

去年中職洋投整體表現不如當年興農全本土投手，這是非常不可思議的現象，單季出現3個「四割男」，更寫下史無前例大紀錄，聯盟和4球團確實意識到茲事體大，必須找出病因並對症下藥，在採購球的預算無法大幅調升情況下，最終決議續用華櫻990，並調高採購定價15%至20%，以反應成本。

2011、12年興農牛實行全本土政策，一度只有8名土投可用，被戲稱為「興農8壯士」。（資料照，記者徐正揚攝）

中職秘書長朱康震強調，「重點不在球的廠牌、型號，在於恢復係數。」這的確點出問題核心。如果接下來每年比賽用球恢復係數在「中間值」0.560左右（編按：2014年係數0.557，略低於中間值，場均0.87轟），就像目前日職反發係數捨棄合格範圍0.4034-0.4234，改為「目標值」0.4134左右的規定，才不會出現全壘打滿天飛的情形，比賽趨於正常化，成績、紀錄才客觀和參考價值。

更重要的是，聯盟必須嚴格監督比賽用球製程和品管，確實做好把關工作，維持每一顆球品質的穩定性，不能差太多；有媒體報導，去年8月底陽耀勳「驚天一擊」，不可思議開轟，紅到大聯盟官網，之後兩周內的比賽，不少教練和球員反應球變得比較不會「彈」了；還有球員反應，一整季比賽用球「有大有小」、「有的較彈有的較不彈」，顯見每一顆比賽用球的品質並不穩定，這點值得注意。

另外，比賽用球檢測過程始終無法公開透明，也沒有公正第三方監督機制，檢測的球如何採樣、如何抽驗，外界霧裡看花，只能被動接受官方單位所提供的檢驗數據，這也是一直為人所詬病之處，問題至今仍無解。

今、明年中職比賽用球依然是華櫻990，聯盟表示係數會在中間值0.560左右，即使如此，許多人仍擔心這顆華櫻990是否仍為「彈力球」？品質是否值得信賴？相關單位確實有必要拿出積極作為，才能消弭各界疑慮。

去年8月底陽耀勳「驚天一擊」，不可思議開轟，紅到大聯盟官網。（資料照，記者陳志曲攝）