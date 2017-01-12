NBA》羅斯上演「玫瑰流浪記」 今夏恐丟47億鉅約

羅斯。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近日NBA因尼克主控「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的賽前失蹤喧騰不休，雖然羅斯已向球隊、媒體釐清離開的原因，但後續的餘波尚未平息，根據外電報導，尼克球團對羅斯的信任出現裂痕，恐怕將影響原先計畫的一紙鉅約。

先前《Yahoo Sports》及多間美媒曾披露，羅斯有意久留紐約，預計於今夏尋求一份頂薪。今年轉播權利金飆漲，各隊的薪資上限再提高，以羅斯的能力及條件，有望與尼克達成5年1.5億（約47.8億新台幣）的復數年大約。

不過，隨著「失蹤記」上演，羅斯與尼克間共譜的藍圖，將變得不再明朗。《HoopsHype》作家指出，本季尼克的團隊薪資約為1億美元，但下季還沒簽訂任何合約前，就已達7600萬美元，若加上羅斯每年3000萬美元的合約，恐怕得擔負豪華稅的風險。

尼克在2016年夏天與公牛交易盤來羅斯，雙方簽下1年短約，依照規定，若羅斯在明年夏天成為完全自由球員前與母隊續約，最多可得到3年7500萬美元的合約；如果未與尼克提前續約，明年夏天最高則可達到5年1.75億美元的價碼。

本季羅斯的薪水在所有NBA球員中，排在第21名，若與所有後衛球員相比，則排在第9名。本季至今，羅斯的場均數據為，17.3分、3.9籃板、4.5助攻，尼克目前以17勝21敗的戰績排在東部第11。