經典賽》美國隊新王牌 國民洛克宣佈入團

洛克加入美國隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽美國隊日前痛失王牌投手薛哲（Max Scherzer），他因右手無名指受傷宣佈退賽，今天美國隊宣佈國民投手洛克（Tanner Roark）確定入團，盼他能扛下先發王牌的重擔。

洛克去年投出16勝10敗，防禦率2.83以及210局的成績，3項成績都屬隊上次佳，其中他共9場先發至少7局無失分，為大聯盟最多。

洛克加入後其餘先發輪值還有光芒王牌亞契（Chris Archer）、藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）以及皇家達菲（Danny Duffy）、若順利晉級可望再獲「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、克蕭（Clayton Kershaw）的支援。

另外紅襪王牌普萊斯（David Price）以及印地安人終結者米勒（Andrew Miller）也都在受邀名單中，但目前2人都未鬆口參賽。

美國隊為C組賽區，首輪將在台灣時間3月11日上午6點對決哥倫比亞，地點在馬林魚球場。