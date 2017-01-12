NBA》紐媒爆料：羅斯情緒低落曾想暫別籃壇

紐媒爆料羅斯情緒低落、早有離意。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前尼克主控「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的賽前失蹤鬧得紐約滿城風雨，雖然事件在球團的諒解與罰款後逐漸平息，但《紐約每日郵報》卻驚爆，「羅斯情緒低落已久，想過要暫別籃壇。」再次掀起討論話題。

報導中指出，羅斯與主帥何納塞克（Jeff Hornacek）存有嫌隙，儘管面對媒體的說法是因家人所故，但紐媒相信羅斯是因受不了尼克隊而逃避，回到芝加哥向家人相聚取暖，撰文記者Frank Isola在文中透露，「羅斯早說過想要遠離籃球，先前他過得並不好。」

紐媒將一連串的事件導向總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）的操弄，質疑禪師馭人無方，找來問題球員、卻又在事件發生後消失，將責任全推給教練團處理，不論是戰績或人和全都亂了套。

根據先前報導，羅斯有意在本季結束後，在今夏追求一紙復數年的大約，而尼克球團在「失蹤記」上演前也表明賞識羅斯的能力，欲提前續約留人，但隨著羅斯的不告而別，雙方共計的未來恐將生變。