經典賽》鎖定投手特殊規則 日本隊有秘密武器

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，日媒《日刊體育》透露火腿內野手中島卓也披上日本武士戰袍的希望濃厚，雖然上季打擊率只有0.243，甚至生涯6年都沒有全壘打，但擅於將球打成界外球的特殊能力，將在經典賽發揮極大價值。

被譽為「界外球達人」的中島，2015-16年蟬聯全聯盟最多界外球紀錄（15年599顆、16年759顆），去年更是比第二名多出234顆，曾在春訓比賽對廣島江草仁貴連打8顆界外球、1打席13界外球，纏鬥力十足，整季平均每打席要耗費4.54球。

中島打界外球的能力使得他就算打擊不如別人，依然很有希望入選最終名單，因為經典賽明文規範投手用球數，首輪先發只能投65球、第2輪80球，假如投滿50球，必須強制休息4天，中島若產出大量界外球將會影響敵方的投手調度。

此外，中島的速度也是一大優勢，曾拿2015年盜壘王的他，也是代跑的最佳人選之一。中島上季出賽143場，打擊率0.243，上壘率高達0.333，外帶23次盜壘成功。

日本隊中島卓也。（資料照，記者陳志曲攝）