NBA》加索想打歐錦賽 看季末狀態決定
2017/01/12 10:16
〔體育中心／綜合報導〕據歐洲籃球媒體《Eurohoops》報導，馬刺中鋒加索（Pau Gasol）想代表西班牙出戰今年歐洲男籃錦標賽，但他目前還沒做出決定，一切還得看NBA球季發展與季末的身體狀態。
加索說：「我總是渴望代表國家隊出賽，多年來我也一直證明著這點。不過現在我得把心思放在NBA，不能有所動搖。比賽的負擔會影響身體狀態，對我來說，休息變得更重要。我希望馬刺能在季後賽走得更遠。如果真的是這樣，我們到6月才能結束球季，因此我很難在這時候決定歐錦賽的事。」
馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）懂得如何讓球員適當休息，這讓球員很快就能恢復狀態，對於36歲的加索來說相當合適，因此加索並沒有考慮過退休。加索最後補充：「體力很重要。現在我得花更多的心思在休養生息。如果我的身體狀態不錯，可能會因此延長職業生涯，若是太疲勞，身體會很難過。」
加索還想打今夏的歐錦賽。（資料照，法新社）
相關新聞
- 奧運》從西班牙國家隊退休？ 加索不急著做決定
- 奧運》薩里奇關鍵火鍋 克羅埃西亞爆冷擊敗西班牙 （影音）
- NBA》加索確定出戰奧運 西班牙男籃打強心針
- NBA》看到哥哥神勇表現 小加索想打奧運（影音）
- 歐錦賽》P.加索外線神準 率領西班牙晉級8強（影音）
推薦新聞
-
NBA》重磅交易成絕響？湖人表態不賣人2017/01/12 11:10
-
拳王梅威瑟願與UFC冠軍對戰 條件是30億出場費2017/01/12 10:18
-
NBA》加索想打歐錦賽 看季末狀態決定2017/01/12 10:16
-
NBA》進階數據解密 最強進攻武器在這隊2017/01/12 10:10
-
NBA》林書豪連續第8場缺賽 籃網對戰鵜鶘不樂觀2017/01/12 09:22