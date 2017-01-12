NBA》進階數據解密 最強進攻武器在這隊

火箭本季火力不下勇士。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季火箭「大鬍子」哈登（James Harden）改打控球後衛表現亮眼，球季迄今已拿下11次大三元，上戰更是「連2拉2」成為史上第4名寫下連2場拿下40分以上大三元的球員，美媒更直言，擁有哈登的火箭，將成為勇士進軍決賽的最大阻礙。

火箭的團隊戰力僅繫於哈登一人，只要哈登持球進行「檔拆戰術」傳球，每場可創造15.6分，這項數據可從火箭團隊的長程砲火看出，本季截至目前為止，火箭每場可飆進15記三分球，而這45分中，與哈登自身的三分能力與切傳有著絕對關係。

在哈登的幫助下，包括大鬍子在內的4名球員皆在三分球排行榜上有名，戈登（Eric Gordon）以145顆排在第2；哈登投進125顆排在聯盟第4，安德森（Ryan Anderson）投進111顆排在第6，亞里查（Trevor Ariza）則是110顆排在第7。

哈登。（資料照，今日美國）

本季自「跑轟大師」丹東尼（Mike D'Antoni）執教後，火箭的進攻速度與效率顯著提升，火箭的團隊三分球（15）、每場命中球數（40.8）及場均得分（114.8），皆排在聯盟前3，與勇士的數據呈現非常相似。

從進階數據來看，《Synergy Sports Tech》網站分析，哈登本季的場均創造得分高達驚人的57.9分位居歷史第一，這項數據是自1972-73以來的新高，每場的助攻率（AST%）亦高達51.8%，進攻效率冠居全聯盟。

哈登場均可繳出28.5分、11.8助攻、8.4籃板的全面數據，只要哈登繳出大三元，火箭的戰績為10勝1敗，目前火箭以31勝9敗的戰績排在西部第3。